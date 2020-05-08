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08 травня 2020, пʼятниця, 12:06 4
Кабмін 2020-05-08T13:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін встановив, що обмеження по зарплаті не стосуються військових та медиків

Кабмін встановив, що обмеження по зарплаті не стосуються військових та медиків

Ярина Вацяк
Кабмін, зарплата військових, зарплата лікарів

В той час, як в травні багато українці залишаться без зарплати, Кабінет Міністрів встановив, що обмеження із заробітної плати не стосуються військових та медичних працівників.

Про це йдеться в постанові №342 від 29 квітня, передають Українські Новини.

Так, обмеження не стосуються військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, працівників і посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, в тому числі, операції Об'єднаних сил (ООС), а також тих, хто безпосередньо задіяний у заходах, спрямованих на попередження виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Також обмеження із зарплати на час карантину не стосуються медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, безпосередньо зайнятих на роботах із надання медичних послуг хворих на коронавірус.

Крім цього, такий же рівень зарплат залишиться у працівників постачальників соціальних послуг державного або комунального сектору економіки, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання громадян.

Як повідомляли Українські Новини, секретарю РНБО вдвічі урізали зарплату.

Також лікарям лікарні швидкої допомоги в Києві наполовину зменшили зарплату.

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Кабмін встановив, що обмеження по зарплаті не стосуються військових та медиків
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