В мае многие украинцы останутся без зарплаты

В то время, как по данным Госстата средняя зарплата по Украине выросла, а задолженности работодатели снизились, эксперты прогнозируют, что в апреле украинцы могут столкнуться с понижением зарплат или совсем ее потеряют.

Экономисты говорят, что пока статистика не в полной мере отразила новые проблемы, которые уже в марте коснулись многих украинцев, пишет "Сегодня".

"Это особенности статистических исследований, учет Госслужбы статистики не охватывает предприятия с численностью менее 10 человек и самозанятых предпринимателей. А ведь это порядка двух миллионов трудоспособных, или 25% от общего количества официально работающих. Причем большинство их – сфера услуг, причем не только торговля, доставка, ремонты и так далее, но и юристы, нотариусы, риелторы, консалтинг. Пока не было карантина, эти люди зарабатывали, будем считать, среднюю по стране зарплату, плюс-минус, и как-то жили, хотя статистика их и не видела. Теперь многие из них потеряли работу и пока выживают за счет накоплений либо залезают в долги. Но статистика по-прежнему показывает, что в среднем по стране заработки даже выросли. Я называю такие цифры "лукавыми"", – напомнил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уточнил, что в марте средняя зарплата выросла еще и потому, что в этом месяце обычно выплачиваются квартальные премии. Конечно, не везде, но на среднюю зарплату это тоже повлияло.

"Рост зарплат более арифметический, чем реальный, ведь Госстатистики считает среднюю зарплату по утвержденной методике, делит фонд зарплаты по стране на количество штатных работников. За январь и февраль эти цифры были практически одинаковыми. Работающих – около 7,5 млн человек, почти половина от общего количества трудоспособных в стране. За март данные опубликуют позже. Не исключаю, что в связи с временным закрытием многих фирм – в сфере сервиса, торговли и т. д. – у нас и фонд зарплаты за март окажется меньше, и работающих меньше. Но средняя зарплата после деления арифметически уже получилась больше! Что касается резкого роста зарплат в отдельных сферах, то очевидно, что из-за карантина вырос спрос на доставку продуктов и промтоваров домой. Это работа сдельная, поэтому заработки у курьеров по доставке так повысились", – пояснил Александр Охрименко.

Охрименко также вспомнил о людях, которые работают в Украине нелегально или на минимальную зарплату. Таких работников, по его оценке, около 2 млн человек – это прежде всего рыночная торговля, строительство, ремонты на дому. Сейчас все это не работает, то есть доходов у "нелегалов" нет, но в статистику они не попадают.

Наконец глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский назвал такие причины роста зарплат в марте.

"Есть временная задержка между введением карантина и реакцией экономики. Отдельные сферы экономики, связанные с контактной деятельностью – торговля, общественное питание, отельный бизнес, – уже пострадали. Но надо посмотреть динамику процесса еще хотя бы месяц. Надеюсь, что падение будет, но небольшое. Но проблемы проявились, прежде всего они связаны со снижением поступлений от единого соцвзноса (ЕСВ) с работодателей. Так, в Фонде социального страхования заявили о недополучении в связи с этим 500 млн грн. Эти деньги идут на оплату больничных, декретных, страховых взносов, поэтому возможны задержки с выплатами", – пояснил Забловский..

Прогнозы: Многие за апрель получат меньше или ничего

В своих прогнозах эксперты единодушны – в апреле и, возможно, в мае надо ожидать снижения уровня зарплат из-за того, что часть отраслей из-за карантина фактически не работала.

"За апрель картина будет совсем другая, зарплаты по многим сферам существенно просядут, ожидаю, что в среднем они не опустятся ниже 10 тысяч гривен, но по отдельным отраслям может быть намного больше. Чтобы понять, какое уже произошло падение заработков, надо дождаться статистических данных за апрель, прежде всего по сервису, транспорту, общественному питанию. Вырастет и задолженность по зарплате, это коснется работающих предприятий. Промышленность за 1-й квартал показала падение на 7,7%, торговля сократилась почти вдвое. А нет продаж – не из чего платить зарплату, деньги работникам начислят, но выплатят с задержкой", – анализирует Олег Пендзин.

Александр Охрименко также прогнозирует, что в апреле зарплаты будут намного меньше, чем в марте.

"Средние зарплаты снизятся не менее чем на 10% (свыше 1000 грн) за счет перечисленных ранее факторов – отсутствие премий и спад в отдельных сферах экономики. Также ожидаю роста долгов по зарплатам. Надежда на то, что выход страны из карантина, намеченный на вторую декаду мая, окажется успешным и экономика начнет восстанавливаться", – добавил Охрименко.

А вот Андрей Забловский надеется, что зарплаты упадут незначительно и прежде всего в госструктурах, а не в частном секторе.

"Долги по зарплатам у активно работающих предприятий будут расти, это очевидно, но надеюсь, что немного. Многие частные фирмы отправили сотрудников в очередные отпуска, ввели укороченный рабочий день. То есть сейчас они минимизируют потери, а в будущем, после постепенной отмены карантина, смогут выйти на прежний уровень. Зарплаты за апрель и май просядут ниже 11 тысяч гривен, апрельские – из-за "карантинного шока", майские – еще и из-за большого количества праздников и выходных (будет всего 19 рабочих дней при обычных 21-м). Долги по зарплатам увеличатся прежде всего в госсекторе из-за закрытия государственных шахт и недопоступлений в бюджет в связи с карантинным послаблениями в виде снижения объемов ЕСВ, о которых мы говорили", – говорит Забловский.

Андрей Забловский также верит в то, что расчеты специалистов Национальной академии наук Украины о том, что пик новых случаев коронавируса придется на 2-5 мая, а пик смертей – на 3-10 мая, подтвердятся. И постепенное ослабление карантинных мер с 11 мая не приведет к новому распространению эпидемии. А значит, падение экономики удастся остановить.

Эксперты прогнозируют, что многие украинские семьи столкнутся в мае с материальными проблемами, связанными со снижением заработков и задержкой с их выплатой. Но надеются, что запланированный Кабмином план постепенного вывода страны из карантина окажется успешным, новой вспышки эпидемии коронавируса не будет, и экономика начнет восстанавливаться.

Как сообщали Українські Новини, эксперты ранее уже прогнозировали, что зарплаты начнут снижаться.

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