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08 травня 2020, пʼятниця, 09:53 4
Судова влада 2020-05-08T10:30:02+03:00
Українські Новини
Микитась не буде вносити 50 млн гривень застави

Микитась не буде вносити 50 млн гривень застави

Анна Рудык
САП, Максим Микитась, Грошова застава, Запобіжний захід
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas

Колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась (депутатська група "Воля народу"), якого зобов'язали раніше носити електронний браслет, підозрюваного у привласненні 82 млн гривень держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, не має наміру вносити 50 млн гривень від 100 млн гривень застави, яку йому обрав суд.

Про це Українським Новинам повідомило джерело з оточення Микитася.

"Ні, він не буде її вносити", - сказав він, додавши, що таких грошей у екс-депутата немає.

Також він повідомив, що суд відмовився посилити запобіжний захід для Микитася через невнесену заставу та апеляційна палата також відмовила в цьому прокуратурі.

При цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура може і далі вносити до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Микитасю на більш жорстку.

Як повідомляли Українські Новини, Антикорсуд стягнув в держбюджет 30 млн гривень застави за екс-депутата Ради Микитася.

Раніше анонімний Telegram-канал пранкера "Джокера" повідомив про те, що Микитась в ЖК "Чарівне місто" від "Укрбуду" купив 13 квартир на 11 млн гривень.

А 20 січня Микитась намагався покинути Україну, його зняли з рейсу у Великобританію.

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