Підозрюваній у погрозах Зеленському Звіробій не продовжили особисте зобов'язання

Печерський районний суд відмовився продовжувати особисте зобов'язання Марусі Звіробій (Олені Самбул), яка в бесіді з пранкером попросила заховати її в Феофанію, підозрюваній у можливих погрозах на адресу Президента Володимира Зеленського.

Про це свідчить рішення суду, опубліковане адвокатом Звіробій Андрієм Писаренко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні слідча суддя Печерського суду повернула прокурору у справі "потерпілого Зеленського" клопотання про продовження процесуальних обов'язків Марусі Звіробій", - написав він.

Адвокат зазначив, що тепер у Звіробій немає жодного заходу у справі про погрози Президенту.

Згідно з рішенням, суд повернув клопотання прокурорів про обрання Звіробій запобіжного заходу.

Рішення оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, Google надасть ДБР відео Федини і Звіробій з можливими загрозами Зеленському.

Раніше, 12 лютого, ДБР вручило Федині підозру в погрозах на адресу Зеленського. 10 лютого Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Звіробій.