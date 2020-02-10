Маруся Зверобой в беседе с пранкером "Джокером" попросила Ирину Геращенко спрятать ее в Феофанию

Волонтеру Марусе Зверобой избрали меру пресечения в виде личного обязательства в понедельник, 10 февраля, за то, что она угрожала смертью Президенту Украины. В єтот же день пранкер Джокер опубликовал в Telegram переписку со Зверобой, которую вел от имени нардепа от партии "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, передает "Страна".

"Пообщался с Марусей Зверобой от имени Ирины Геращенко. У Зверобой большие политические амбиции. "Буду валить его (Зеленского) по отводу войск...я ему п@дару покажу". Но прежде хочет подлечиться, поэтому просит Ирину подлечить ее в Феофании", - написал пранкер.

При этом в переписке Зверобой признается, что у нее язва желудка.

Пост пранкера "Джокера"

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Как сообщали Українські Новини, 26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федына выражаются в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области.

После этого Зверобой вручили подозрение о возможных угрозах Зеленскому, а Федина не явилась в ГБР.