София Федина получила в ГБР подозрение за угрозы Зеленскому

Народный депутат от "Евросолидарности" София Федина пришла в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба партии. Под зданием проходит акция в поддержку Федины. В акции принимают участие народные депутаты и общественные активисты. По их информации, следователи ГБР уже вручить ей уведомление о подозрении по фактам угроз президенту Владимиру Зеленскому. Как сообщали Українські Новини, 26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федына выражаются в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. После этого Зверобой вручили подозрение о возможных угрозах Зеленскому, а Федина не явилась в ГБР.