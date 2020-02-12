София Федина получила в ГБР подозрение за угрозы Зеленскому

Народный депутат от "Евросолидарности" София Федина пришла в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Под зданием проходит акция в поддержку Федины. В акции принимают участие народные депутаты и общественные активисты.

По их информации, следователи ГБР уже вручить ей уведомление о подозрении по фактам угроз президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщали Українські Новини, 26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федына выражаются в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области.

После этого Зверобой вручили подозрение о возможных угрозах Зеленскому, а Федина не явилась в ГБР.