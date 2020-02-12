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12 февраля 2020, среда, 13:47 39
Общество 2020-02-12T13:47:46+02:00
Українські Новини
София Федина получила в ГБР подозрение за угрозы Зеленскому

София Федина получила в ГБР подозрение за угрозы Зеленскому

Ольга Фандорина
Евросолидарность, ГБР, Угрозы, подозрение, София Федина

Народный депутат от "Евросолидарности" София Федина пришла в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Под зданием проходит акция в поддержку Федины. В акции принимают участие народные депутаты и общественные активисты.

По их информации, следователи ГБР уже вручить ей уведомление о подозрении по фактам угроз президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщали Українські Новини, 26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федына выражаются в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области.

После этого Зверобой вручили подозрение о возможных угрозах Зеленскому, а Федина не явилась в ГБР.

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