Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой избрали меру пресечения

Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Марусе Зверобой (Елена Самбул), подозреваемой в возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Такое решение суд принял в понедельник, передают Українські Новини.

Таким образом, Зверобой обязана являться в суд по первому требованию, сообщать о смене места проживания, не покидать Киев и Киевскую область без уведомления следствия, воздержаться от общения со свидетелями по своему делу, а также сдать паспорт для выезда за границу.

Сторона защиты заявила, что риски необоснованны. В частности, напомнив, что Зверобой неоднократно являлась на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР).

Адвокат Зверобой Андрей Писаренко ходатайствовал о направлении материалов дела в Апелляционный суд для обозначения подсудности. Он обосновал свое ходатайство тем, что орган досудебного расследования, ГБР, находится в Шевченковском районе.

Соответственно, по его мнению, рассматривать дело должен Шевченковский районный суд, а не Печерский.

Прокурор в свою очередь заявил, что ГБР может использовать Печерский районный суд как вспомогательный, зачитав указ бывшего директора ГБР Романа Трубы.

Далее адвокат ходатайствовал об отводе прокурора, заявив, что он предубежден в этом деле. Судья отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайств.

Адвокат сообщил, что у Зеленского статус потерпевшего в производстве, он проходил допросы в Службы безопасности Украины, а потом и в ГБР. Он отметил, что на допросе Президент заявил, что воспринимает угрозы Зверобой как реальные.

По поводу возможных угроз Зеленскому, сама Зверобой заявила, что она не угрожала, а предупреждала и давала ему советы.

Как сообщали Українськi Новини, в конце ноября ГБР проводило обыск у Зверобой по делу о возможной угрозе убийством в отношении Зеленского.

Ранее, Зверобой осуществляла онлайн-трансляцию в YouTube и в социальной сети Facebook вместе с депутатом Верховной Рады Софией Фединой ("Европейская солидарность"), во время которой они высказывали угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.