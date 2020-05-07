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07 травня 2020, четвер, 19:59 7
Суспільство 2020-05-07T20:57:09+03:00
Українські Новини
Маски можна знімати, тільки коли їси. Як працюватимуть літні майданчики після пом'якшення карантину

Маски можна знімати, тільки коли їси. Як працюватимуть літні майданчики після пом'якшення карантину

Кира Молчанова
Кафе, Коронавірус, коронавірус в Україні, Послаблення карантину
Літній майданчик кафе. Фото: Pixabay
Літній майданчик кафе. Фото: Pixabay

Кабінет Міністрів дозволив роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів з 11 травня, коли карантин почнуть пом'якшувати.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Згідно з постановою уряду від 4 травня № 343, діяльність з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках дозволена за умови забезпечення дотримання відстані не менше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більше двох клієнтів за столом (без урахування дітей у віці до 14 років) за умови, що суб'єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів у відповідності з Законом "Про основні принципи і вимоги до безпеки і якості харчових продуктів".

Також умовою роботи є забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (включаючи захист особи, очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу прийому їжі, в засобах індивідуальної захисту, зокрема, в респіраторах або захисних масках, у тому числі виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня.

Після цього Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проекти рекомендацій щодо роботи ресторанів, непродовольчих магазинів, салонів краси, яким дозволили роботу з 11 травня.

6 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 507 до 13 691, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 340 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 4,1%, кількість нових летальних випадків - на 18,2%.

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