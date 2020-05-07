Маски можна знімати, тільки коли їси. Як працюватимуть літні майданчики після пом'якшення карантину

Кабінет Міністрів дозволив роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів з 11 травня, коли карантин почнуть пом'якшувати.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Згідно з постановою уряду від 4 травня № 343, діяльність з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках дозволена за умови забезпечення дотримання відстані не менше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більше двох клієнтів за столом (без урахування дітей у віці до 14 років) за умови, що суб'єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів у відповідності з Законом "Про основні принципи і вимоги до безпеки і якості харчових продуктів".

Також умовою роботи є забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (включаючи захист особи, очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу прийому їжі, в засобах індивідуальної захисту, зокрема, в респіраторах або захисних масках, у тому числі виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня.

Після цього Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проекти рекомендацій щодо роботи ресторанів, непродовольчих магазинів, салонів краси, яким дозволили роботу з 11 травня.

6 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 507 до 13 691, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 340 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 4,1%, кількість нових летальних випадків - на 18,2%.