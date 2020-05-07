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07 травня 2020, четвер, 18:15 10
Політика 2020-05-07T18:45:14+03:00
Українські Новини
Кошовий заявив, що Зеленський відсутній в "95 Кварталі" тимчасово

Кошовий заявив, що Зеленський відсутній в "95 Кварталі" тимчасово

Ярина Вацяк
95 квартал, Володимир Зеленський, Квартал 95, Євген Кошовий

Комік Євген Кошовий зробив заяву про повернення Володимира Зеленського "Квартал 95", який раніше спародіював Зеленського у Раді, а також Мендель і Баканова.

Про це Кошовий повідомив в ефірі програми "БАЦМАН", пише Obozrevatel.

Так, Кошовий зазначив, що Зеленський відсутня в команді "на час". І після закінчення свого президентського терміну – він повернеться до колишньої роботи.

"Ми втратили головну частину нашого колективу. Але це на час. Я думаю, Зеленський не захоче йти на другий термін президентства. Він по-любому буде радитися з приводу цього з народом. І, власне кажучи, не нам з тобою йому вказувати і вирішувати, йти на другий термін, чи не йти... Але він сказав: "На один строк", і я думаю, що він людина слова. І якщо раптом так станеться, я дуже сподіваюся, що він повернеться в "Квартал"", – сказав Кошовий.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський перевіряє всі жарти "Кварталу 95" про себе.

Також у мережі з'явилося відео, як "Квартал 95" розважав гостей під час закритої частини 16-го щорічного форуму YES, показавши на екрані чат, в якому спілкуються лідери світових держав. Зеленський також виступив з "Кварталом 95" на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES).

Тим часом Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії.

 

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