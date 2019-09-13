Зеленский снова выступил с "Кварталом 95"

Президент Владимир Зеленский выступил с "Кварталом 95" на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES).\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nОколо 19:30 Президент прибыл на ужин участников YES.\r\nВ рамках ужина выступили два специальных гостя - исполнительница роли Клэр Андервуд (сначала первая леди США, впоследствии - Президент) в сериале "Карточный домик" Робин Райт и комедийный актер, бывший мэр Рейкьявика (Исландия) Йон Гнарр.\r\nПосле этого на сцене начал выступление "Квартал 95".\r\nНачал Евгений Кошевой, после него Елена Кравец в роли Тимошенко обыгрывала шутки о лидере "Батьківщини" и Клэр Андервуд, чем вызвала слезы от смеха у Робин Райт.\r\nПосле этого Юрий Великий начал пародировать Зеленского и пригласил его на сцену.\r\nМероприятие проходило за закрытыми дверями для СМИ, однако происходящее можно было увидеть и частично услышать.\r\nБольшая часть представления была на английском.\r\nКорреспондент агентства не может с уверенностью сказать было ли выступление Зеленского импровизацией или предусмотренное сценарием, однако больше было похоже на второе.\r\nВ 21:30 мероприятие закончилось и гости начали расходиться.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее в программе телеканала "1+1" "100 дней Президента" Зеленский анонсировал, что в октябре собирается посетить съемки "Квартала 95".\r\n"Как зритель. А может, есть такая идея, появиться на сцене", - сказал он.\r\nПри этом, отвечая на вопрос о том, кем является Зеленский в душе, он ответил, что "больше не актер".