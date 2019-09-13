подписаться на рассылку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 сентября 2019, пятница, 21:53 1568
Президент 2019-09-13T22:12:17+03:00
Українські Новини
Зеленский снова выступил с "Кварталом 95"

Зеленский снова выступил с "Кварталом 95"

Зеленский выступил с
Зеленский выступил с "Кварталом 95" на YES. Фото: facebook.com/smirnov91

Президент Владимир Зеленский выступил с "Кварталом 95" на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES).

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места события.

Около 19:30 Президент прибыл на ужин участников YES.

В рамках ужина выступили два специальных гостя - исполнительница роли Клэр Андервуд (сначала первая леди США, впоследствии - Президент) в сериале "Карточный домик" Робин Райт и комедийный актер, бывший мэр Рейкьявика (Исландия) Йон Гнарр.

После этого на сцене начал выступление "Квартал 95".

Начал Евгений Кошевой, после него Елена Кравец в роли Тимошенко обыгрывала шутки о лидере "Батьківщини" и Клэр Андервуд, чем вызвала слезы от смеха у Робин Райт.

После этого Юрий Великий начал пародировать Зеленского и пригласил его на сцену.

Мероприятие проходило за закрытыми дверями для СМИ, однако происходящее можно было увидеть и частично услышать.

Большая часть представления была на английском.

Корреспондент агентства не может с уверенностью сказать было ли выступление Зеленского импровизацией или предусмотренное сценарием, однако больше было похоже на второе.

В 21:30 мероприятие закончилось и гости начали расходиться.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в программе телеканала "1+1" "100 дней Президента" Зеленский анонсировал, что в октябре собирается посетить съемки "Квартала 95".

"Как зритель. А может, есть такая идея, появиться на сцене", - сказал он.

При этом, отвечая на вопрос о том, кем является Зеленский в душе, он ответил, что "больше не актер".

Больше новостей о: Выступление Владимир Зеленский Квартал 95

Архив
Новости
В результате вражеских обстрелов ранены 6 военных 22:18
Зеленский выступил с
Зеленский снова выступил с "Кварталом 95" 21:53
В Мукачево школьники отравились неизвестным веществом, дети в реанимации 21:38
Баканов рассказал, что он знает о "путче Порошенко" 21:29
В Киеве перестали работать платежные терминалы Приватбанка 20:45
больше новостей
Слишком неприличный купальник: в США школьницу дисквалифицировали после победы в соревновании по плаванью 14:27
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента 09:44 Документ
"ЛНР" передала Украине еще 54 заключенных 14:23
Украина заявила отвод судье в деле о "скифском золоте" из-за его работы на Россию 15:44
больше новостей
Двое военных ранены на Донбассе в пятницу 13:58
В Запорожье запустили туристический троллейбус в заповедник "Остров Хортица" 14:15
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента, - лекция министра экономики Милованова 16:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok