Появилось видео, как "Квартал 95" развлекал гостей на форуме YES

В сети появилось видео, как "Квартал 95" развлекал гостей во время закрытой части 16-го ежегодного форума YES, показав на экране чат, в котором общаются лидеры мировых держав. Об этом сообщает "Страна".

Видео опубликовал на своей странице в Facebook американский советник по внешней политике и действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон.

"Новый президент Украины Зеленский привносит в свой кабинет чувство юмора. Он собрал свою бывшую комическую труппу, которая и привела его в офис - Слуга народа, чтобы развлечь гостей конференции YES в этом году", - написал Уилсон.

На проекторе изображен чат в мессенджере, где якобы общаются лидеры таких страны, как Британия, США, Франция, Китай, КНДР, Украина и другие.

Шутки основаны на доминирующих стереотипах о странах и их лидерах. В чате высмеяли Россию, прошлись по Китаю, а также задели президента Беларуси - Александра Лукашенко, который не так делал селфи.

Появился в переписке и экс-президент Петр Порошенко, которому также досталось.

Финальной шуткой стала проходившая через весь чат сквозняком реприза о медлительности финнов.







Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский выступил с "Кварталом 95" на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES).



Также стало известно, что гостьей форума YES стала актриса сериала "Карточный домик".