Гривня зміцнилася. Курс нацвалюти на міжбанку 7 травня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 7 коп. в четвер зміцнився на 8 коп. до 26,80 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,87-26,90 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 26,80-26,83 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,78-26,81 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,89% з 23,74 UAH\/USD до 26,80 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 травня на 5,76 коп. до 27,1206 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 5,48 коп. до 26,7861 UAH\/USD. А з 27 по 30 квітня Національний Банк України на міжбанківському валютному ринку купив валюти в 4 рази більше на загальну суму – до 115,5 млн доларів. Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.