підписатися на розсилку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
07 травня 2020, четвер, 17:28 6
Економіка 2020-05-07T18:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася. Курс нацвалюти на міжбанку 7 травня

Гривня зміцнилася. Курс нацвалюти на міжбанку 7 травня

Надежда Комендантова
НБУ, курс долара, курс гривні, Міжбанк, Гривня, курс на міжбанку
Гривня.
Гривня.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 7 коп. в четвер зміцнився на 8 коп. до 26,80 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,87-26,90 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,80-26,83 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,78-26,81 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,89% з 23,74 UAH/USD до 26,80 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 травня на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,48 коп. до 26,7861 UAH/USD.

А з 27 по 30 квітня Національний Банк України на міжбанківському валютному ринку купив валюти в 4 рази більше на загальну суму – до 115,5 млн доларів.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.

Більше новин про: НБУ курс долара курс гривні Міжбанк Гривня курс на міжбанку

Гривня різко підскочила в ціні. Курс НБУ на 8 трав...
Долар і євро стрімко падають. Курс валют на 7 трав...
Курс гривні на міжбанку: нацвалюта зміцнилася...
Курс гривні на міжбанку на 6 травня. Гривня продов...
В Україні запровадили страхування медиків, які працюють з COVID-19
МВФ призначив главою місії в Україні Голлар замість ван Родена
Новини
Невідомий напав на знімальну групу телеканалу на ринку "Бахчисарай" у Запоріжжі 18:24 Відео
Володимир Зеленський та Євген Кошовий. Фото: bzns.media
Кошовий заявив, що Зеленський відсутній в "95 Кварталі" тимчасово 18:15
DCH Ярославського буде розвивати кіберспорт в Харкові на базі "Екополісу ХТЗ" 18:03
Контрольоване Коломойським "Центренерго" не повернуло держшахтам 470 млн грн, – нардеп 17:58
Під час карантину за газ платять лише 67% клієнтів "Волиньгаз Збуту" 17:56 Прес-реліз
більше новин
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні 05:30
більше новин
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства 19:18
Заборона громадян виїжджати за кордон суперечить твердженням про європейський курс України, - правозахисник 10:10 Думка
Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії 12:35
Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських" 15:26
більше новин
Зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря зняли карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok