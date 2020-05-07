Гривня зміцнилася. Курс нацвалюти на міжбанку 7 травня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 7 коп. в четвер зміцнився на 8 коп. до 26,80 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,87-26,90 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,80-26,83 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,78-26,81 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,89% з 23,74 UAH/USD до 26,80 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 травня на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,48 коп. до 26,7861 UAH/USD.

А з 27 по 30 квітня Національний Банк України на міжбанківському валютному ринку купив валюти в 4 рази більше на загальну суму – до 115,5 млн доларів.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.