Курс гривны на на межбанке на 6 мая. Нацвалюта продолжает укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 2 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 26,88 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,94-26,97 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,88-26,91 UAH/USD, после чего сохранились на прежнем уровне.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,22% с 23,74 UAH/USD до 26,88 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк в период с 27 по 30 апреля нарастил покупку валюты на межбанковском валютном рынке в 4 раза до 115,5 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей, 21-24 апреля.

Ранее сообщалось о том, эксперты прогнозируют, что в мае на валютном рынке стоит ожидать валютные колебания. Это связано с тем, что в последнем месяце весны Украина должна погасить внешние долги.

А в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.