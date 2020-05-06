Курс гривны на на межбанке на 6 мая. Нацвалюта продолжает укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 2 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 26,88 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,94-26,97 UAH\/USD, затем котировки снизились до 26,88-26,91 UAH\/USD, после чего сохранились на прежнем уровне. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,22% с 23,74 UAH\/USD до 26,88 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк в период с 27 по 30 апреля нарастил покупку валюты на межбанковском валютном рынке в 4 раза до 115,5 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей, 21-24 апреля. Ранее сообщалось о том, эксперты прогнозируют, что в мае на валютном рынке стоит ожидать валютные колебания. Это связано с тем, что в последнем месяце весны Украина должна погасить внешние долги. А в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.