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04 мая 2020, понедельник, 09:35 579
Финансы 2020-05-04T10:15:01+03:00
Українські Новини
НБУ нарастил скупку валюты на межбанке в 4 раза

НБУ нарастил скупку валюты на межбанке в 4 раза

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Межбанк, Доллары
НБУ наращивает скупку валюты
НБУ наращивает скупку валюты

В то время как гривна после выходных укрепилась, Национальный банк в период с 27 по 30 апреля нарастил покупку валюты на межбанковском валютном рынке в 4 раза до 115,5 млн долларов по сравнению с  предыдущей неделей, 21-24 апреля.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 115,5 млн долларов по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 1 630,8 млн долларов, а продано – 1 789 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 438,5 млн долларов, а продал - 734 млн долларов.

Всего с начала года куплено 2 069,3 млн долларов, а продано – 2 793,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

Эксперты рассказали, что случится с курсом валют после отмены карантина.

Ранее экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.

С 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD пятую неделю подряд.

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