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07 мая 2020, четверг, 10:22 85
Экономика 2020-05-07T10:23:07+03:00
Українські Новини
Доллар и евро стремительно падают. Курс валют на 7 мая

Доллар и евро стремительно падают. Курс валют на 7 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

Пока гривна продолжает расти, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 мая на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,48 коп. до 26,7861 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 12,51 коп. до 28,7542 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,98 коп. до 29,3155 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,7861 27,1206 28,7542 29,3155 3,16 3,67
Максимальный 26,9000 27,5000 28,9500 29,9000 3,50 3,90
Минимальный 26,6000 27,0000 28,3000 29,1000 2,30 3,58

Как сообщали Українські Новини, с 27 по 30 апреля Национальный Банк Украины на межбанковском валютном рынке купил валюты в 4 раза больше на общую сумму – до 115,5 млн долларов.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

Тем временем сегодня Национальный Банк Украины повысил официальный курс гривны на 4,51 коп. до 26,9323 UAH/USD.

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