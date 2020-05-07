підписатися на розсилку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
  • Новини
  • Політика
  • В Україні запровадили страхування медиків, які працюють з COVID-19
07 травня 2020, четвер, 16:29 23
Політика 2020-05-07T17:00:01+03:00
Українські Новини
В Україні запровадили страхування медиків, які працюють з COVID-19

В Україні запровадили страхування медиків, які працюють з COVID-19

Ольга Фандорина
Верховна Рада, страхування, боротьба з коронавірусом, Медпрацівники
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Сьогодні Верховна Рада ввела регулярне тестування для медиків на COVID-19, що працюють з коронавірусними хворими і встановила страхові виплати медпрацівникам, задіяним у боротьбі з коронавірусною інфекцією, в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня в разі смерті від коронавірусної інфекції.

За прийняття відповідного законопроєкту №3376 за основу проголосувало 337 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому - 340 депутатів, передають Українські Новини.

Відповідно до закону про державний бюджет на 2020 рік, з 1 січня прожитковий мінімум для працездатних становить 2 102 гривні, у зв'язку з цим розмір виплати становитиме 1,577 млн ​​гривень.

У разі смерті медпрацівника від коронавірусної інфекції виплату зможуть отримати в рівних частинах члени його сім'ї, батьки, особи, які перебували на його утриманні.

Якщо медику, задіяному в боротьбі з коронавірусною інфекцією і хворому на COVID-19 при виконанні професійних обов'язків, у перебігу 1 року буде встановлено ​​групу інвалідності внаслідок перенесеного захворювання, то він одержить виплату в розмірі не менше 300 прожитковий мінімумів для працездатних осіб.

Розмір виплати в такому разі залежатиме від групи інвалідності та ступеня втрати працездатності.

Згідно з внесеної з трибуни парламенту правки комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, страхування також поширюється на студентів старших курсів медичних університетів та інтернів, які на добровільних засадах залучені до боротьби з коронавірусом.

Також документ містить положення, що медпрацівник, який помер від коронавірусної інфекції, прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця, який загинув при виконанні службових обов'язків.

Члени сім'ї такого медпрацівника, його батьки та утриманці користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими законодавством України для членів сім'ї, батьків і утриманців військовослужбовців, які загинули при виконанні обов'язків.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 1 травня в Україні від коронавіруса померли 16 медпрацівників.

Також Моз заявив, що еслі скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавіруса.

Більше новин про: Верховна Рада страхування боротьба з коронавірусом Медпрацівники

Албанські лікарі в Італії в честь від'їзду влаштув...
Рада має намір оголосити місцеві вибори до 15 липн...
Рада проведе позачергове засідання в четвер. У пор...
Ісландія заявила про перемогу над коронавірусом. 9...
В Україні запровадили страхування медиків, які працюють з COVID-19
Рада ввела регулярне тестування на COVID-19 для медиків, які працюють з коронавірусними пацієнтами
Новини
Наприкінці тижня в Івано-Франківській області рівень води в річках може піднятися до 2 метрів 16:57
ДБР розслідує обмеження вироблення електроенергії на АЕС 16:39
В Україні запровадили страхування медиків, які працюють з COVID-19 16:29
В Україні технічно неможливо збільшити частку атомної енергетики, – Котко 16:24
У квітні виробництво дорогою "зеленої" електроенергії збільшилося в два рази, поки дешевої скоротилося 16:20
більше новин
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні 05:30
більше новин
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства 19:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
Заборона громадян виїжджати за кордон суперечить твердженням про європейський курс України, - правозахисник 10:10 Думка
Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії 12:35
більше новин
Зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря зняли карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok