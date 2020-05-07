В Україні запровадили страхування медиків, які працюють з COVID-19

Сьогодні Верховна Рада ввела регулярне тестування для медиків на COVID-19, що працюють з коронавірусними хворими і встановила страхові виплати медпрацівникам, задіяним у боротьбі з коронавірусною інфекцією, в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня в разі смерті від коронавірусної інфекції.

За прийняття відповідного законопроєкту №3376 за основу проголосувало 337 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому - 340 депутатів, передають Українські Новини.

Відповідно до закону про державний бюджет на 2020 рік, з 1 січня прожитковий мінімум для працездатних становить 2 102 гривні, у зв'язку з цим розмір виплати становитиме 1,577 млн ​​гривень.

У разі смерті медпрацівника від коронавірусної інфекції виплату зможуть отримати в рівних частинах члени його сім'ї, батьки, особи, які перебували на його утриманні.

Якщо медику, задіяному в боротьбі з коронавірусною інфекцією і хворому на COVID-19 при виконанні професійних обов'язків, у перебігу 1 року буде встановлено ​​групу інвалідності внаслідок перенесеного захворювання, то він одержить виплату в розмірі не менше 300 прожитковий мінімумів для працездатних осіб.

Розмір виплати в такому разі залежатиме від групи інвалідності та ступеня втрати працездатності.

Згідно з внесеної з трибуни парламенту правки комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, страхування також поширюється на студентів старших курсів медичних університетів та інтернів, які на добровільних засадах залучені до боротьби з коронавірусом.

Також документ містить положення, що медпрацівник, який помер від коронавірусної інфекції, прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця, який загинув при виконанні службових обов'язків.

Члени сім'ї такого медпрацівника, його батьки та утриманці користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими законодавством України для членів сім'ї, батьків і утриманців військовослужбовців, які загинули при виконанні обов'язків.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 1 травня в Україні від коронавіруса померли 16 медпрацівників.

Також Моз заявив, що еслі скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавіруса.