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07 мая 2020, четверг, 15:44 254
Верховная Рада и партии 2020-05-07T16:30:03+03:00
Українські Новини
Рада ввела регулярное тестирование для медиков на COVID-19, работающих с коронавирусными больными

Рада ввела регулярное тестирование для медиков на COVID-19, работающих с коронавирусными больными

Елена Новикова
Тестирование, Коронавирус, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, Медработники, Тестирование медиков
Медработник. Фото: pixabay
Медработник. Фото: pixabay

Верховная Рада ввела регулярное обязательное тестирование на COVID-19 медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом, который в Украине зафиксировали у 13 691 человек.

За принятие соответствующего законопроекта №3380 за основу проголосовали 338 депутатов при минимально необходимых 226, за принятие в целом - 336 депутатов, передают Українськi Новини.

Также введено регулярное тестирование на COVID-19 сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии вне зависимости от того, имели ли они установленный контакт с больным коронавирусом.

Обязательным станет тестирование на коронавирусную инфекцию всех обращающихся за медицинской помощью с признаками заболевания, а также лиц, которые имели установленный контакт с больным коронавирусной инфекцией.

Кроме того, законопроект предусматривает установление выплат по временной нетрудоспособности медикам, которые госпитализированы или находятся на самоизоляции в связи с проведением мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

В документе также содержится норма о возможности привлечения врачей-интернов к борьбе с COVID-19 на волонтерских началах.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров определил порядок выплат доплат медикам, привлеченным к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее Рада проголосовала за троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными.

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