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07 травня 2020, четвер, 16:15 13
Суспільство 2020-05-07T16:30:17+03:00
Українські Новини
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу

Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу

Елена Новикова
Заробітчани, Польща, Польські візи, Gremi Personal
Літак. Фото: Pixabay
Літак. Фото: Pixabay

В той час, як МАУ готує рейси, щоб повезти українських заробітчан в п'ять європейських країн, агентство по працевлаштуванню Gremi Personal (Польща) має намір організувати безкоштовні чартерні авіарейси для українців, які вже мають трудові контракти в Польщі та/або які хочуть знайти там роботу.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передають Українські Новини.

"Співробітники Gremi Personal, а також ті, хто має візи і хочуть потрапити на роботу в Польщі, будуть літати чартерними рейсами з України", - сказано в ньому.

Крім того, Gremi Personal бере на себе організацію 14-денного карантину для українських працівників, який вони мають пройти в Польщі.

Наголошується, що згідно з вимогами української влади довгострокові трудові договори у Польщі будуть укладені з усіма працівниками, які використовують чартерний рейс, і їм буде надана медична страховка, у тому числі на випадок COVID-19.

Власник агентства Євген Кириченко зазначив, що Gremi Personal отримує запит від польських компаній на працівників з України, так і численні запити про вакансії від українців, які шукають роботу в Польщі.

При цьому співробітники агентства, які тимчасово виїхали в Україну після закриття кордонів, хочуть повернутися, але не можуть зробити цього через складнощі з перетином сухопутного кордону.

Як повідомляли Українські Новини, Денис Шмигаль заявляє, що працівники з України стали надзвичайно затребуваними з-за світової кризи

Також, Польща відновила видачу робочих віз українцям.

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