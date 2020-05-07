Рада ввела регулярне тестування на COVID-19 для медиків, які працюють з коронавірусними пацієнтами

Верховна Рада ввела обов'язкове регулярне тестування на COVID-19 медичних працівників, задіяних у боротьбі з коронавірусом, який в Україні зафіксували у 13 691 осіб.

За прийняття відповідного законопроекту №3380 за основу проголосували 338 депутатів при мінімально необхідних 226, за прийняття в цілому - 336 депутатів, передають Українські Новини.

Також запроваджено регулярне тестування на COVID-19 співробітників Національної поліції і Національної гвардії незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт з хворим коронавірусом.

Обов'язковим стане тестування на коронавірусну інфекцію всіх звертаються за медичною допомогою з ознаками захворювання, а також осіб, які мали встановлений контакт з хворим коронавірусною інфекцією.

Крім того, законопроект передбачає встановлення виплат по тимчасовій непрацездатності медикам, які госпіталізовані або знаходяться на самоізоляції у зв'язку з проведенням заходів по боротьбі з коронавирусной інфекцією, у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

У документі також міститься норма про можливість залучення лікарів-інтернів до боротьби з COVID-19 на волонтерських засадах.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів визначив порядок виплат доплат медикам, залученим до боротьби з коронавірусною інфекцією.