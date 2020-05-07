підписатися на розсилку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
07 травня 2020, четвер, 15:51 10
Верховна Рада і партії 2020-05-07T16:30:03+03:00
Українські Новини
Рада ввела регулярне тестування на COVID-19 для медиків, які працюють з коронавірусними пацієнтами

Рада ввела регулярне тестування на COVID-19 для медиків, які працюють з коронавірусними пацієнтами

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, Тестування на коронавірус, Тестування на коронавірус медиків
Медпрацівник. Фото: pixabay
Медпрацівник. Фото: pixabay

Верховна Рада ввела обов'язкове регулярне тестування на COVID-19 медичних працівників, задіяних у боротьбі з коронавірусом, який в Україні зафіксували у 13 691 осіб.

За прийняття відповідного законопроекту №3380 за основу проголосували 338 депутатів при мінімально необхідних 226, за прийняття в цілому - 336 депутатів, передають Українські Новини.

Також запроваджено регулярне тестування на COVID-19 співробітників Національної поліції і Національної гвардії незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт з хворим коронавірусом.

Обов'язковим стане тестування на коронавірусну інфекцію всіх звертаються за медичною допомогою з ознаками захворювання, а також осіб, які мали встановлений контакт з хворим коронавірусною інфекцією.

Крім того, законопроект передбачає встановлення виплат по тимчасовій непрацездатності медикам, які госпіталізовані або знаходяться на самоізоляції у зв'язку з проведенням заходів по боротьбі з коронавирусной інфекцією, у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

У документі також міститься норма про можливість залучення лікарів-інтернів до боротьби з COVID-19 на волонтерських засадах.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів визначив порядок виплат доплат медикам, залученим до боротьби з коронавірусною інфекцією.

Раніше Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, працюючим з коронавірусними хворими.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні тести на коронавірус Тестування на коронавірус Тестування на коронавірус медиків

У Днипре від пенсіонерки заразилися коронавірусом ...
За добу з Канади, Індії та Норвегії спецрейсами до...
Позитивний ПЛР-тест на COVID-19 виявився у 12% про...
Більшість аптечних мереж продають тести на коронав...
У Києві майже втричі зменшилася кількість нових випадків коронавірусу
У Києві відкрилися 10 продуктових ринків: список
Новини
В Україні технічно неможливо збільшити частку атомної енергетики, – Котко 16:24
У квітні виробництво дорогою "зеленої" електроенергії збільшилося в два рази, поки дешевої скоротилося 16:20
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Кабмін звільнив мовного омбудсмена Монахову 16:08
Рада ввела регулярне тестування на COVID-19 для медиків, які працюють з коронавірусними пацієнтами 15:51
більше новин
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні 05:30
більше новин
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства 19:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
Заборона громадян виїжджати за кордон суперечить твердженням про європейський курс України, - правозахисник 10:10 Думка
Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії 12:35
більше новин
Зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря зняли карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok