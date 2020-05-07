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  • Через коронавірус міжнародний туризм може впасти до 80%
07 травня 2020, четвер, 12:33 8
Світ 2020-05-07T16:00:04+03:00
Українські Новини
Через коронавірус міжнародний туризм може впасти до 80%

Через коронавірус міжнародний туризм може впасти до 80%

Елизавета Кесельман
Криза, Коронавірус, Міжнародний туризм
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com

Незважаючи на те, що Європейський союз прогнозує поновлення туризму вже цього літа, Всесвітня туристична організація вважає, що кількість туристів у світі може знизитися на 60-80%. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації туризму (UNWTO), передає РБК.

За останніми даними, пандемія коронавірусу призвела до падіння числа міжнародних туристів на 22% у першому кварталі 2020 року. Через масштабне закриття кордонів і аеропортів у березні число мандрівників різко скоротилася на 57%. Попередньо за перші три місяці туристична галузь втратила 80 млрд доларів.

Всесвітня організація туризму виділила три можливих сценарії розвитку ситуації в туристичній сфері:

  • Сценарій №1 (-58% падіння) заснований на поступовому відкритті міжнародних кордонів і ослаблення обмежень на поїздки на початку липня;
  • Сценарій №2 (-70% падіння) заснований на поступовому відкритті міжнародних кордонів і ослаблення обмежень на поїздки на початку вересня;
  • Сценарій №3 (-78% падіння) заснований на поступовому відкритті міжнародних кордонів і ослаблення обмежень на поїздки лише на початку грудня.

Як повідомляли Українські Новини, поки європейські країни думають над тим, дозволити туристам безпечно відпочивати у них найближчим часом, Українська асоціація туристичних агентств відзначила, що багато туристичні компанії опрацьовують варіанти переходу на організацію відпочинку в Україні.

Після відміни карантину готелі в Україні можуть бути заповнені, на думку експерта.

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