Через коронавірус міжнародний туризм може впасти до 80%

Незважаючи на те, що Європейський союз прогнозує поновлення туризму вже цього літа, Всесвітня туристична організація вважає, що кількість туристів у світі може знизитися на 60-80%. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації туризму (UNWTO), передає РБК.

За останніми даними, пандемія коронавірусу призвела до падіння числа міжнародних туристів на 22% у першому кварталі 2020 року. Через масштабне закриття кордонів і аеропортів у березні число мандрівників різко скоротилася на 57%. Попередньо за перші три місяці туристична галузь втратила 80 млрд доларів.

Всесвітня організація туризму виділила три можливих сценарії розвитку ситуації в туристичній сфері:

Сценарій №1 (-58% падіння) заснований на поступовому відкритті міжнародних кордонів і ослаблення обмежень на поїздки на початку липня;

Сценарій №2 (-70% падіння) заснований на поступовому відкритті міжнародних кордонів і ослаблення обмежень на поїздки на початку вересня;

Сценарій №3 (-78% падіння) заснований на поступовому відкритті міжнародних кордонів і ослаблення обмежень на поїздки лише на початку грудня.

Як повідомляли Українські Новини, поки європейські країни думають над тим, дозволити туристам безпечно відпочивати у них найближчим часом, Українська асоціація туристичних агентств відзначила, що багато туристичні компанії опрацьовують варіанти переходу на організацію відпочинку в Україні.

Після відміни карантину готелі в Україні можуть бути заповнені, на думку експерта.