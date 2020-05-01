4 европейские страны готовятся принимать туристов, - Ассоциация турагентств

Пока Украинская ассоциация туристических агентств ожидает, что украинские отели могут заполнить на 100% летом, на данный момент Греция, Болгария, Хорватия и Черногория ищут способы запустить туристический сезон и открыть границы в ближайшее время.

Об этом Українським Новинам сообщил в интервью президент ассоциации Антон Рудич.

"Сейчас уже многие страны говорят о послаблении ограничительных мер, потому что для некоторых из них туризм – это 7-10% экономики. Они будут делать все для того, чтобы хоть в каком-то объеме пускать туристов", - сказал он.

Рудич отметил, что в данном контексте речь идет о Греции, Болгарии, Хорватии и Черногории, которые сейчас рассматривают варианты создания условий, при которых отели смогут работать.

По его словам, ситуация зависит от того, как скоро мир научиться быстро и надежно выявлять вирус при пересечении границы и когда возобновятся полеты.

При этом Рудич считает, что стоимость авиабилетов может вырасти на около 33%, поскольку примерно на такое же количество может сократится загруженность рейсов.

Как сообщали Українськi Новини, Wizz Air уже заявила, что намерена открыть свою базу в международном аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого и запустить оттуда 7 новых рейсов с 1 июля.

Тем временем в Таджикистане зафиксировали первые случаи заражения COVID-19.