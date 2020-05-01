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01 мая 2020, пятница, 07:30 323
Туризм 2020-05-01T07:30:02+03:00
Українські Новини
4 европейские страны готовятся принимать туристов, - Ассоциация турагентств

4 европейские страны готовятся принимать туристов, - Ассоциация турагентств

Елена Литвин
Туризм, Карантин, туристический маршрут, Коронавирус в мире, открытие границ
Туризм, путешествия . Фото: pixabay.com
Туризм, путешествия . Фото: pixabay.com

Пока Украинская ассоциация туристических агентств ожидает, что украинские отели могут заполнить на 100% летом, на данный момент Греция, Болгария, Хорватия и Черногория ищут способы запустить туристический сезон и открыть границы в ближайшее время.

Об этом Українським Новинам сообщил в интервью президент ассоциации Антон Рудич.

"Сейчас уже многие страны говорят о послаблении ограничительных мер, потому что для некоторых из них туризм – это 7-10% экономики. Они будут делать все для того, чтобы хоть в каком-то объеме пускать туристов", - сказал он.

Рудич отметил, что в данном контексте речь идет о Греции, Болгарии, Хорватии и Черногории, которые сейчас рассматривают варианты создания условий, при которых отели смогут работать.

По его словам, ситуация зависит от того, как скоро мир научиться быстро и надежно выявлять вирус при пересечении границы и когда возобновятся полеты.

При этом Рудич считает, что стоимость авиабилетов может вырасти на около 33%, поскольку примерно на такое же количество может сократится загруженность рейсов.

Как сообщали Українськi Новини, Wizz Air уже заявила, что намерена открыть свою базу в международном аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого и запустить оттуда 7 новых рейсов с 1 июля.

Тем временем в Таджикистане зафиксировали первые случаи заражения COVID-19.

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