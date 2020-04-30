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30 апреля 2020, четверг, 07:00 245
Туризм 2020-04-30T07:00:01+03:00
Українські Новини
В случае отмены карантина украинские отели будут заполнены, - Ассоциация турагентств

В случае отмены карантина украинские отели будут заполнены, - Ассоциация турагентств

Елена Литвин
Туризм, Карантин, отели, Туристический сезон, лето-2020
отель Kharkiv Palace 5 Фото: Украинское фото
отель Kharkiv Palace 5 Фото: Украинское фото

Пока турфирмы не могут отдать деньги за забронированные туры, Украинская ассоциация туристических агентств считает, что в случае отмены карантинных ограничений летом украинские отели будут заполнены.

Об этом Українським Новинам сообщил в интервью президент ассоциации Антон Рудич.

"Скорее всего, отели будут заполнены, если их не будут воспринимать, как место передачи вируса от одного человека к другому", - сказал он.

По мнению Рудича, если сравнивать летний сезон-2020 с прошлым годом, он значительно не вырастет, потому что внутренний туризм ограничен такими факторами, как наличие номерного фонда, качество сервиса, соотношение цены-качества, инфраструктура.

По статистике ассоциации, ранее туры по Украине занимали 10-12 место среди 100 самых популярных направлений.

При этом Рудич заявил, что не все туристы, планировавшие провести отпуск за границей, переориентируются на украинские курорты.

Также он отметил, что при повышенном спросе на внутренний туризм отели могут поднять стоимость номеров.

Как сообщали Українськi Новини, из-за коронавируса туристическая отрасль в мире может понести убытки в 1,7 трлн долларов.

Ранее Українськi Новини рассказали, как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии.

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