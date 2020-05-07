Ісландія заявила про перемогу над коронавірусом. 97% інфікованих в країні вже одужали

Ісландія, де раніше вперше в світі виявили захворювання у людини відразу двома видами коронавірусу, заявила про те, що фактично перемогла коронавірус. Про це передає The New York Times.

"З 1799 осіб, які здали позитивний тест на COVID-19 в Ісландії, 1750 більше не інфіковані. На жаль хвороба забрала життя десяти осіб", - йдеться в заяві.

Зараз в країні налічується 39 випадків коронавірусної інфекції, троє пацієнтів залишаються в лікарнях, але їх стан не викликає побоювань.

Як повідомляли Українські Новини, перший випадок коронавірусу в Ісландії зафіксували наприкінці лютого.

7 березня влади ввели Ісландії надзвичайний стан через коронавірус.

Тим часом, коронавірусну пандемію також перемогли в Гренландії. Головний лікар країни заявив, що всі хворі на коронавірус - одужали.

Раніше Північна Корея заявила, що з початку спалаху епідемії коронавірусу в країні не зафіксували жодного випадку захворювання. Проте інші країни вважають дану інформацію помилковою.