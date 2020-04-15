Гренландия победила коронавирус. В стране выздоровели все заболевшие COVID-19, – главврач

Гренландия, где коронавирус обнаружили в середине марта и закрыли границы, заявила о том, что страна победила вирус. Об этом рассказал 13 апреля на пресс-конференции главный врач Гренландии, сообщает High North News.

Как заявляет главврач Хенрик Хансен, начиная с 4 апреля, в стране не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом, а все 11 заболевших ранее – выздоровели. Летальных случаев в стране не обнаружили.

Среди населения Гренландии, составляющего около 56 000 человек, провели 912 тестов. Минздрав с уверенностью заявил, что местных случаев распространения инфекции нет.

Власти Гренландии планируют постепенно снимать карантинные ограничения, если ситуация не ухудшится. С сегодняшнего дня, 15 апреля, отменяется запрет на продажу алкоголя, постепенно возобновляется обучение в школах за пределами столицы Гренландии, Нуука.

Как сообщали Українські Новини, ранее Северная Корея заявила, что с начала вспышки эпидемии коронавируса в стране не зафиксировали ни одного случая заболевания. Однако другие страны считают данную информацию ложной.

Тем временем США фиксируют новые антирекорды по смертности от коронавируса.