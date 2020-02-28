Коронавирус добрался до Исландии: зафиксирован первый случай

После того, как в Беларуси зарегистрировали первый случай коронавируса, в Исландии также зафиксировали первый случай коронавируса. В изоляции в госпитале Ландспитали находится мужчина, старше 50 лет, у которого подтвердили положительный результат на коронавирус.

Об этом стало известно из заявления Управления здравоохранения, сообщает The Reykjavík Grapevine.

Мужчина болен не серьезно, но дал положительный результат на COVID-19. Сообщается, что он недавно вернулся из северной Италии.

Отмечается, что медицинские работники быстро и профессионально отреагировали на новость, начав отслеживание его перемещения между северной Италией и его прибытием в больницу, чтобы определить возможные пути передачи. В то же время национальная полиция и Департамент гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях повысят готовность к борьбе с вирусом, но пока не планируется вводить какие-либо запреты на поездки в Исландию или из нее.

Как сообщали Українські Новини, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27.02.2020, в Европе насчитывают 621 подтвержденный случай заболевания.

Тем временем, в Украине нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а СНБО дал советы, как избежать коронавируса в числе которых была рекомендация избегать чихающих людей.