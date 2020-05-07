Відключення енергоблоків АЕС не вплине на ціну електроенергії для населення, — Петриковець

Директор держпідприємства "Гарантований покупець" Петриковець Костянтин вважає, що незважаючи на відключення декількох енергоблоків АЕС, ціна електроенергії для населення не зміниться і залишиться колишньою.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Тарифи є тарифи - це встановлена державою ціна через регулятора. Ціна формується на ринку і вона не залежить від того, хто продає, що продає, хто купує і що купує. Як склалася цінова кон'юнктура, так і сформувалася ціна. Все залежить від попиту і пропозиції. Для населення діє ПСО і ціна на електроенергію для населення не зміниться від цього (відключення енергоблоків АЕС), - сказав Петриковець.

За його словами, незважаючи на відключення деяких енергоблоків, ціна для населення залишиться на тому рівні, що і була до цього.

"Ціна залишається такою як є, поки діє ПСО. Якщо будуть внесені якісь зміни, то це буде рішення держорганів", - підкреслив він.

Петриковець вважає, що "коли пропозиція перевищує попит, то це погано впливає в цілому на роботу ринку".

"Будь-яка система повинна бути збалансована. У нас її балансує оператор системи передачі і йому видніше, які види генерації і в якому обсязі повинні працювати",- підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, Рівненська атомна електростанція (РАЕС, Вараш, Рівненська область) 15 березня о 00:02 вивела енергоблок №2 в плановий ремонт.

Южно-Українська АЕС відключила третій енергоблок з-за спрацьовування захисту. Раніше також Южно-Українська АЕС відключила енергоблок №3.

Також Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область) відключила енергоблок №2 для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.