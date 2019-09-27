Хмельницкая АЭС отключила второй энергоблок

Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) 27 сентября в 0:13 отключила энергоблок №2 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.\r\nОб этом говорится в сообщении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", передают Українські Новини.\r\nСогласно сообщению, продолжительность ремонта составит 52 дня.\r\nПри этом, на энергоблоке №1 ХАЭС идут 307 сутки ремонтных работ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 2 сентября 2019 был отключен от энергосети второй энергоблок Хмельницкой АЭС. Отключение происходило в 01:25 ночи в рамках подготовки к капитальному планово-предупредительному ремонту.\r\nРанее Южно-Украинская АЭС отключила один энергоблок.\r\nТакже Запорожская АЭС отключила один энергоблок.\r\nТакже в июле первый энергоблок крупнейшей ЗАЭС отключили и отправили на ремонт. Кроме того, ЗАЭС досрочно подключала 4-й энергоблок к сети после ремонта.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n