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27 сентября 2019, пятница, 13:06 640
Экономика 2019-09-27T13:12:20+03:00
Українські Новини
Хмельницкая АЭС отключила второй энергоблок

Хмельницкая АЭС отключила второй энергоблок

ХАЭС. Фото: klyuch.com.ua
ХАЭС. Фото: klyuch.com.ua

Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) 27 сентября в 0:13 отключила энергоблок №2 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

Об этом говорится в сообщении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", передают Українські Новини.

Согласно сообщению, продолжительность ремонта составит 52 дня.

При этом, на энергоблоке №1 ХАЭС идут 307 сутки ремонтных работ.

Как сообщали Українськi Новини, 2 сентября 2019 был отключен от энергосети второй энергоблок Хмельницкой АЭС. Отключение происходило в 01:25 ночи в рамках подготовки к капитальному планово-предупредительному ремонту.

Ранее Южно-Украинская АЭС отключила один энергоблок.

Также Запорожская АЭС отключила один энергоблок.

Также в июле первый энергоблок крупнейшей ЗАЭС отключили и отправили на ремонт. Кроме того, ЗАЭС досрочно подключала 4-й энергоблок к сети после ремонта.

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