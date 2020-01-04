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04 января 2020, суббота, 13:53 1030
Экономика 2020-01-04T13:53:07+02:00
Українські Новини
Южно-Украинская АЭС отключила третий энергоблок из-за срабатывания защиты

Южно-Украинская АЭС отключила третий энергоблок из-за срабатывания защиты

Анна Рудык
Южно-Украинская АЭС, Отключение энергоблока, АЭС
Южно-Украинская АЭС. Фото: atomic-energy.ru
Южно-Украинская АЭС. Фото: atomic-energy.ru

Южно-Украинская атомная электростанция (ЮУАЭС, Николаевская область) в субботу отключила энергоблок №3 из-за срабатывания защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", передают Українські Новини.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - сообщили в ведомстве.

Причины срабатывания защиты выясняются.

Как сообщали Українські Новини, Южно-Украинская АЭС отключила энергоблок №3.

Также Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) 27 сентября в 0:13 отключила энергоблок №2 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

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