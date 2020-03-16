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16 марта 2020, понедельник, 09:29 2172
Экономика 2020-03-16T11:15:02+02:00
Українські Новини
Ровенская АЭС отключила второй энергоблок

Ровенская АЭС отключила второй энергоблок

Анна Рудык
Ровенская АЭС, РАЭС, Энергоблок, Отключение энергоблока
Ровенская АЭС. Фото: rnpp.rv.ua
Ровенская АЭС. Фото: rnpp.rv.ua

Ровенская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ривненская область) 15 марта в 00:02 вывела энергоблок №2 в плановый ремонт.

Об этом говорится в сообщении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", передают Українськi Новини.

"В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой 15 марта 2020 года в 00:02 энергоблок №2 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР), рассчитанного на 45 календарных дней", - говорится в нем.

Отмечается, что в настоящее время в работе находятся 3 энергоблока РАЭС с суммарной мощностью 2 290 МВт.  

Как сообщали Українськi Новини, Южно-Украинская АЭС отключила третий энергоблок из-за срабатывания защиты. Ранее также Южно-Украинская АЭС отключила энергоблок №3.

Также Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) отключила энергоблок №2 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

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