Запорожская АЭС отключила второй энергоблок

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) отключила и вывела в резерв энергоблок №2 из-за балансовых ограничений.

Об этом говорится в сообщении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", передают Українські Новини.

"21 апреля 2020 года в 02:01 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме энергоблок №2 ЗАЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что на данный момент в работе находятся 3 энергоблока ЗАЭС.

На энергоблоке №3 идут 124-е сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 – 6-е сутки планового среднего ремонта.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре ЗАЭС подключила пятый энергоблок к сети после ремонта.

Ранее Южно-Украинская АЭС отключила третий энергоблок из-за срабатывания защиты.

Также Ровенская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ривненская область) 15 марта в 00:02 вывела энергоблок №2 в плановый ремонт.