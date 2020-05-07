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07 травня 2020, четвер, 12:19 18
Суспільство 2020-05-07T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Київській області коронавірус знайшли у 25 осіб. Дані по районах

У Київській області коронавірус знайшли у 25 осіб. Дані по районах

Елена Новикова
Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Зараження коронавірусом, Розповсюдження коронавірусу, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих коронавірусом у Київській області 6 травня порівняно з попередньою добою збільшилась на 25 осіб до 916, померлих - на 2 людини до 19, в той час, як в Україні другий день поспіль збільшується кількість нових випадків коронавіруса.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 7 травня 2020 року офіційно підтверджено 916 випадків захворювання коронавірусом. За останню добу виявлено 25 нових випадків. За час пандемії померло 19 осіб", - сказано в ньому.

З хворих за весь час в Київській області 108 осіб є медпрацівниками, 84 - діти.

У Києво-Святошинському районі 311 випадків захворювання коронавірусом підтверджені в населених пунктах Вишневе, Боярка, Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Кременище, Чайки, Петропавлівська Борщагівка, Крюківщина, Білогородка, Капітанівка, Нове, Гнатівка, Гореничі, Чабани, Юрівка, Круглик, Михайлівка-Рубежівка, Личанка, Віта Поштова, Святопетровское, Ходосівка, Мироцьке і Софіївська Борщагівка.

В Обухівському районі підтверджені 164 випадки - у Козині, Романкове, Українці, Обухові, Красній Слобідці, Нещерові, Германівці, Таценках, Деремезне, Червоному, Долині, Григорівці, Матяшевке, с. Перше Травня, Халеп'я, Трипілля і Жуківці.

42 випадки захворювання підтверджено у Броварському районі, 36 - в Борисполі, 33 - в Кагарлику, 29 - у Броварах, 25 - у Бориспільському районі, 24 - у Кагарлицькому районі, за 23 випадки в Ірпені та Білої Церкви, 19 - у Фастові, 18 - у Васильківському районі, по 16 випадків - у Василькові та Бучі, 12 - в Макарівському районі, 10 - у Вишгородському районі, за 7 випадків - у Гостомелі, Переяславі, Коцюбинському, а також у Баришівському, Білоцерківському, Бородянському, Переяслав-Хмельницькому та Ставищенському районах, 6 - в Рокитном районі, 5 - у Богуславському районі, по 4 випадки - у Вишгороді і Ворзелі, по 3 випадки - у Володарці, Фастівському та Миронівському районах, по 2 випадки - в Яготині, Богуславі, Глевасі, Бородянці, Сквирському, Згурівському, Рокитнянському та Іванківському районах, по 1 випадку - у Ставищі, Іванкові, Березані, Поліському і Таращанському районах.

170 осіб з усіх хворих в Київській області знаходяться на стаціонарному лікуванні та 746 - на амбулаторному (самоізоляції).

Наголошується, що 103 людина одужали, 6 з яких - діти.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 2 829 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу отримано 30 повідомлень про підозру.

Медичне спостереження встановлено за 4 950 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, у Волинській області зафіксували спалах коронавірусу в психлікарні.

Також у Збройних силах за добу зареєстрували ще два випадки коронавірусу, всього хворіє 29 осіб.

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