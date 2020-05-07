В Вооруженных силах за сутки зафиксировали еще два случая коронавируса, всего болеет 29 человек

В то время, как в Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев коронавируса, в Вооруженных силах коронавирусом болеет 29 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини. "На 07:00 7 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 29 человек. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и 2 летальных случая", - сказано в нем. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 223 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 63 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания COVID-19. Военнослужащий (Одесская область) и работник Вооруженных сил Украины (Винницкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют. Как сообщали Українськi Новини, 6 мая был зарегистрирован 1 новый случай заболевания.4 мая новых случаев заболевания коронавирусом в Вооруженных силах не было зафиксировано, 3 мая зафиксировали 2 новых случая.