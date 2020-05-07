В Вооруженных силах за сутки зафиксировали еще два случая коронавируса, всего болеет 29 человек

В то время, как в Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев коронавируса, в Вооруженных силах коронавирусом болеет 29 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"На 07:00 7 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 29 человек. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 223 человека.

Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 63 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания COVID-19.

Военнослужащий (Одесская область) и работник Вооруженных сил Украины (Винницкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая был зарегистрирован 1 новый случай заболевания.



4 мая новых случаев заболевания коронавирусом в Вооруженных силах не было зафиксировано, 3 мая зафиксировали 2 новых случая.