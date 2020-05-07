В Волынской области зафиксировали вспышку коронавируса в психбольнице

В то время, как в Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев коронавируса, в в Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. COVID-19 нашли у пятерых пациентов и десяти медработников.

Об этом горорится в сообщении пресс-службы Офиса омбудсмана Украины.

"По результатам анализов выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтверждено коронавирусное заболевание", - говорится в нем.

Также отмечается, что все контактные работники находятся в изоляции. Информацию о выявленных случаях заболевания передано врачам семейной медицины, которые будут осуществлять консультирование лиц по месту заключения декларации о предоставлении медицинских услуг. Поддерживается связь между учреждением и главным врачом первичного звена. Тестирование других работников и пациентов больницы планируют сделать 7 мая.

По словам медицинского директора с лечения Олицкого отделения Анны Бевко, четверо пациентов с повышенной температурой накануне перевели в инфекционную больницу для лечения в условиях стационара.

В медучреждении заверяют, что во время карантина новых пациентов не принимали и никого не выписывали. Кроме того, в больнице провели дезинфекцию во всех помещениях, в каждом отделении осуществляется температурный скрининг.

Также подчеркивается, что весь медперсонал там обеспечен масками, защитными костюмами и щитками. Кроме этого, было передано 50 костюмов из Волынской областной психиатрической больницы Луцка.

Но руководитель психиатрической больницы Людмила Юрка подчеркнула, что медучреждение все еще требует защитной одежды, так как до 1 апреля больница не была обеспечена защитной ею вообще.

Как сообщали Українські Новини, в психбольнице Харковской области тоже зафиксировали вспышку коронавируса.

Также в Одесском частном доме престарелых — вспышка коронавируса.