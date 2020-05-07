Рубль знову почав падати. Курс російської нацвалюти на 7 травня

У четвер, 7 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 6 травня, знизився на 2 копійки і становить 3,16 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер знизився на 2 копійки і становить 3,67 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 7 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,16 3,67 Максимальний 3,50 3,90 Мінімальний 2,30 3,58

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 травня на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,48 коп. до 26,7861 UAH/USD.

А з 27 по 30 квітня Національний Банк України на міжбанківському валютному ринку купив валюти в 4 рази більше на загальну суму – до 115,5 млн доларів.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.

Тим часом сьогодні Національний Банк України підвищив офіційний курс гривні на 4,51 коп. до 26,9323 UAH/USD.