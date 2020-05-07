підписатися на розсилку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
07 травня 2020, четвер, 10:48 7
Економіка 2020-05-07T11:00:01+03:00
Українські Новини
Рубль знову почав падати. Курс російської нацвалюти на 7 травня

Рубль знову почав падати. Курс російської нацвалюти на 7 травня

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today

У четвер, 7 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 6 травня, знизився на 2 копійки і становить 3,16 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер знизився на 2 копійки і становить 3,67 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 7 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,16 3,67
Максимальний 3,50 3,90
Мінімальний 2,30 3,58

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 травня на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,48 коп. до 26,7861 UAH/USD.

А з 27 по 30 квітня Національний Банк України на міжбанківському валютному ринку купив валюти в 4 рази більше на загальну суму – до 115,5 млн доларів.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.

Тим часом сьогодні Національний Банк України підвищив офіційний курс гривні на 4,51 коп. до 26,9323 UAH/USD.

Більше новин про: курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві Курс рубля до гривні

Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб.
В Україні 57-й день карантину. Скільки ще діятимуть обмеження
Новини
В Україні закрито 88 ринків через незабезпечення умов карантину 10:58
Рубль знову почав падати. Курс російської нацвалюти на 7 травня 10:48
Кабмін затвердив перелік ліків для закупівель за рахунок держбюджету-2020, - Степанов 10:44
У Збройних силах за добу зафіксували ще два випадки коронавірусу, всього хворіє 29 осіб 10:30
Долар і євро стрімко падають. Курс валют на 7 травня 10:22
більше новин
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні 05:30
більше новин
В Україні хочуть підняти тарифи на електроенергію, хоча в Європі вона дешевшає 13:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства 19:18
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Безробіття зростає. У квітні зареєстровано 100 тис. безробітних 11:19
більше новин
Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації посилаючись на юридичні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok