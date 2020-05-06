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06 мая 2020, среда, 12:01 561
Финансы 2020-05-06T12:30:02+03:00
Українські Новини
Российский рубль укрепился на 2 копейки. Курс валют на 6 мая

Российский рубль укрепился на 2 копейки. Курс валют на 6 мая

Ирина Николенко
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Курс рубля на 6 мая. Фото: freepik
Курс рубля на 6 мая. Фото: freepik

Тем временем, как 6 мая доллар начал падать в обменных пунктах киевских банков, средний курс покупки наличного рубля по состоянию на 9.30 вырос на 2 копейки по сравнению с 5 мая, и составляет 3,18 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Тем временем, средний курс продажи русской национальной валюты в обменниках киевских банков не изменился и составляет 3,69 за 10 рублей.

Курсы наличного российкого рубля в киевских обменных пунктах:

10 российских рублей
Покупка Продажа
3,18 3,69
3,51 3,90
2,50 3,55

Ранее Українські Новини сообщали, во вторник 5 мая в обменных пунктах киевских банков курс продажи наличного доллара понизился по сравнению с 4 мая на 1,27 коп. до 27,1975 UAH/USD.

Также банковские эксперты прогнозируют, что в мае на валютном рынке стоит ожидать валютные колебания. Это связано с тем, что в последнем месяце весны Украина должна погасить внешние долги. 

Украина задолжала 1 миллиард долларов за выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США еврооблигации, а также в этом месяце должна выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

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