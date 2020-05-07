Міжнародні резерви в квітні зросли на 3,1%

У той час як гривня зміцнилася, в квітні міжнародні резерви збільшилися на 3,1% і на 1 травня 2020 року склали 25,695 млрд доларів (в еквіваленті).

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

загалом динаміку резервів протягом місяця визначали наступні чинники: по-перше, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

Попит на валюту з боку бізнесу після ажіотажу в березні істотно знизився в квітні.

Пропозиція валюти була більш ніж достатнім для задоволення клієнтських заявок, тому гривня посилила свої позиції, а Національний банк відновив операції по нарощуванню міжнародних резервів.

Чиста купівля валюти Національним банком у квітні склала 678,8 млн доларів.

Інтервенції з купівлі валюти проводилися в окремі дні, коли пропозиція валюти було більше попиту, і в цілому склали 723,3 млн. доларів.

У той же час для згладжування надмірних коливань гривні в бік знецінення Національний банк протягом місяця продав 44,5 млн доларів.

Крім того, на обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті в загальному було направлено 303,9 млн доларів (в еквіваленті).

З цієї суми 128,6 млн доларів сплачено за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті, ще 78,0 млн доларів за єврооблігаціями, інші кошти сплачені за іншими зобов'язаннями перед іноземними кредиторами.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,5 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році міжнародні резерви зросли на 22% і на 1 січня 2020 склали 25,3 млрд доларів (в еквіваленті).

За підсумками 2018 міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 1 січня 2019 склали 20,8 млрд доларів (в еквіваленті).

станом на 6 травня, Національний Банк України понизив гривню на 0,25 копійок до 26,9774 UAH/USD.

З 27 по 30 квітня Національний Банк України на міжбанківському валютному ринку купив валюти в 4 рази більше на загальну суму – до 115,5 млн доларів.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.