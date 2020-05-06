Национальный банк понизил гривну. Курс валют сегодня

После трех официальных выходных Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, но уже по состоянию на 6 мая понизил национальную валюту на 0,25 копеек до 26,9774 UAH/USD. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день 5 мая, Национальный банк Украины понизил гривну на 1,57 коп. до 26,9749 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам по состоянию на 6 мая:

Валюта Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,6030 1 доллар США 26,9774 1 швейцарский франк 27,7888 10 иен 2,5279 10 российских рублей 3,6338 1 евро 29,2691

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Также в мае этого года Украина должна погасить долг в 1,1 миллиарда долларов за еврооблигации, которые выпустили в 2015 году под государственные гарантии США. Еще Украина должна выплатить в этом месяце около 70 миллионов долларов Международному валютному фонду.