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06 мая 2020, среда, 05:30 1760
Финансы 2020-05-06T06:00:02+03:00
Українські Новини
Национальный банк понизил гривну. Курс валют сегодня

Национальный банк понизил гривну. Курс валют сегодня

Ирина Николенко
Гривна, Курс гривны, НБУ, Доллар, курс валют сегодня
Курс валют на 6 мая
Курс валют на 6 мая

После трех официальных выходных Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, но уже по состоянию на 6 мая понизил национальную валюту на 0,25 копеек до 26,9774 UAH/USD. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день 5 мая, Национальный банк Украины понизил гривну на 1,57 коп. до 26,9749 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам по состоянию на 6 мая:

Валюта Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,6030
1 доллар США 26,9774
1 швейцарский франк 27,7888
10 иен 2,5279
10 российских рублей 3,6338
1 евро 29,2691

Ранее Українські Новини сообщали, эксперты рассказали, стоит ли покупать валюту, или же копить деньги в гривне, и что с ней будет после окончания карантина.

Также в мае этого года Украина должна погасить долг в 1,1 миллиарда долларов за еврооблигации, которые выпустили в 2015 году под государственные гарантии США. Еще Украина должна выплатить в этом месяце около 70 миллионов долларов Международному валютному фонду.

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