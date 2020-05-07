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07 мая 2020, четверг, 05:30 40
Финансы 2020-05-07T05:30:01+03:00
Українські Новини
Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня

Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня

Ирина Николенко
Курс валют, курс доллара, Курс евро, курс валют сегодня
Курс валюты на 7 мая
Курс валюты на 7 мая

Тем временем, как 6 мая в обменных пунктах киевских банков продажа доллара упала на 1,26 коп. по сравнению с предыдущем днем, сегодня Национальный Банк Украины повысил официальный курс гривны на 4,51 коп. до 26,9323 UAH/USD. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс национальной валюты 0,25 коп. до 26,9774 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,3206
1 доллар США 26,9323
1 швейцарский франк 27,6356
10 иен 2,5371
10 российских рублей 3,5973
1 евро 29,1017

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 6 мая, Национальный Банк Украины понизил гривну на 0,25 копеек до 26,9774 UAH/USD.

С 27 по 30 апреля Национальный Банк Украины на межбанковском валютном рынке купил валюты в 4 раза больше на общую сумму – до 115,5 млн долларов.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

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