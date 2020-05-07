Гривня різко підскочила. Курси валют на сьогодні

В той час, як 6 травня в обмінниках столичних банків продажі долара впали на 1,26 коп. у порівнянні з попереднім днем, сьогодні Національний Банк України підвищив офіційний курс гривні на 4,51 коп. до 26,9323 UAH/USD. Про це повідомляє прес-служба Національного Банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс національної валюти на 0,25 коп. до 26,9774 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,3206 1 долар США 26,9323 1 швейцарський франк 27,6356 10 ієн 2,5371 10 російських рублів 3,5973 1 євро 29,1017

Як повідомляли Українські Новини, станом на 6 травня, Національний Банк України понизив гривню на 0,25 копійок до 26,9774 UAH/USD.

З 27 по 30 квітня Національний Банк України на міжбанківському валютному ринку купив валюти в 4 рази більше на загальну суму – до 115,5 млн доларів.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.