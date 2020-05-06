В киевских обменниках доллар падает. Курс валют на 6 мая

Тем временем, как Национальный банк Украины понизил гривну 6 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков также понизился по сравнению с 5 мая на 1,26 коп. до 27,1774 UAH/USD по состоянию на 9:30, а курс покупки доллара повысился на 0,54 коп. до 26,8452 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

В среду средний курс покупки евро понизился на 8,83 коп. до 28,8952 UAH/EUR, тем временем курс продажи понизился на 12,98 коп. до 29,4545 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,8452 27,1774 28,8952 29,4545 Максимальный 26,9500 27,6000 29,1500 29,9000 Минимальный 26,7000 27,0600 28,4500 29,2300

Ранее Українські Новини сообщали, доллар может вырасти – эксперты сделали прогноз на валютном рынке. Также эксперты рассказали, что будет с долларом после окончания карантина.

В мае 2020 года Украина должна выплатить долг за еврооблигации, которые выпустили в 2015 году под государственные гарантии США. Сумма долга – 1,1 миллиарда долларов.