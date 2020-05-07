Допомога на дітей можна оформити онлайн: Мінцифри пояснило, як це зробити

Як і допомога по безробіттю, слуга з надання допомоги на дітей для фізосіб-підприємців з'явилася на порталі "Дія". Про це сообщает Минцифры.

Міністерство нагадало, що послугою можуть скористатися Фопи, які обрали спрощену систему оподаткування та відносяться до I та II груп платників єдиного податку. Право на отримання допомоги мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками або опікунами дитини у віці до 10 років і на законних підставах проживають на території України.

Для того щоб скористатися послугою онлайн, необхідно знайти її на порталі "Дія", перейти за посиланням, зареєструватися і авторизуватися за допомогою GovID з використанням електронного підпису, технологій BankID або MobileID.

Після авторизації треба заповнити заяву із зазначенням персональних даних заявника, даних про дітей і даних для перерахування коштів, а також докласти всі зазначені документи. Серед них - фотокопія свідоцтва про народження дитини, фотокопія довідки з Пенсійного фонду про сплату ЄСВ за 2019 рік і при необхідності сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України для іноземців та осіб без громадянства. Якщо над дитиною встановлено опіку, заявник повинен докласти скановану копію рішення районної держадміністрації у Києві та Севастополі, виконавчого органу міської, районної, селищної ради об'єднаної територіальної громади або суду.

Час, який потрібно витратити на подачу заяви онлайн, становить 10 хвилин. Заява розглядається органами соціального захисту протягом 3-х робочих днів. Лист з результатом надходить на вказану при реєстрації електронну адресу.

Обов'язковою умовою призначення допомоги є сплата ЄСВ за всі місяці 2019 року після державної реєстрації ФОП.

Грошова допомога призначається на кожну дитину з місяця подачі заяви на період карантину та на один місяць після його завершення. Воно дорівнює сумі прожиткового мінімуму: 1779 грн в місяць на дитину віком до шести років і 2218 грн в місяць на дитину віком від 6 до 10 років.

Як повідомляли Українські Новини, для того, щоб стати на облік, досить відправити через інтернет пакет паперів у вибране відділення.

Також в додатку "Дія" з'явилася послуга оформлення виплат по безробіттю.

Тим часом, Кабмін виділив 6 млрд гривень на фінансування допомог по безробіттю.