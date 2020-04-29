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29 апреля 2020, среда, 06:15 1118
Общество 2020-04-29T06:15:01+03:00
Українські Новини
Пособие по безработице можно оформить не выходя из дома: как это сделать в три шага

Пособие по безработице можно оформить не выходя из дома: как это сделать в три шага

Надежда Комендантова
Безработица, Карантин, Пособие по безработице, Электронные услуги, приложение
"Дія". Фото: internetua.com

В то время, как электронную подпись для госуслуг онлайн можно получить не выходя из дома, оформить выплату пособия по безработице также можно онлайн через портал государственных услуг "Дія".

Как пишут "Факты", для этого необходимо сделать всего три шага:

  • авторизоваться в кабинете пользователя на портале Дія с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;
  • заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т. д.);
  • получить подтверждение на электронную почту или телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты пособия по безработице/или сообщение о необходимости доработки/или аргументированный отказ.

В правительстве уверяют, что во время карантина пособие по безработице назначается с первого дня после подачи заявления, а после его завершения будет изменено время рассмотрения заявления, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователя по поиску работы.

Как сообщали Українські Новини, для того, чтобы встать на учет, достаточно отправить через интернет пакет бумаг в выбранное отделение.

Также в приложении "Дія" появилась услуга оформления выплат по безработице.

Тем временем, Кабмин выделил 6 млрд гривен на финансирование пособий по безработице.

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