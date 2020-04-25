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25 апреля 2020, суббота, 19:53 83
Экономика 2020-04-25T19:54:19+03:00
Українські Новини
В приложении "Дія" появилась услуга оформления выплат по безработице

В приложении "Дія" появилась услуга оформления выплат по безработице

Валерия Драгомирова
Безработица, Карантин, приложение
Дія Фото: internetua.com
Дія Фото: internetua.com

В приложении "Дія" появилась возможность оформления выплат пособия по безработице, помощь по которой увеличили с 650 до 1 000 гривен на период карантина.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Отныне на онлайн-портале государственных услуг "Дія" появилась новая электронная услуга по регистрации и оформления выплат пособия по безработице. Соответствующее решение принято правительством 24 апреля постановлением "О реализации экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначения выплаты пособия по безработице в электронной форме", - сказано в нем.

Для оформления нужно зайти в свой кабинет в приложении, заполнить онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.) и получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице или сообщение о необходимости доработки, или аргументированный отказ.

Отмечается, что на период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается первый же день после подачи заявления.

После завершения карантина будет изменено время рассмотрения заявления, а также появится возможность прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователя по поиску работы.

Как сообщали Українськi Новини, на время карантина установлено пособие по частичной безработице

Кроме того, чтобы встать на учет онлайн, достаточно отправить через интернет пакет документов в выбранное отделение.

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