Кабмин выделил 6 млрд гривен на финансирование пособий по безработице. Куда направят средства

Кабинет Министров выделил 6 млрд гривен на финансирование пособий по безработице, которое на период карантина увеличили до 1 000 гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українські Новини.

Отмечается, что на внеочередном заседании правительства было принято постановление "О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы".

"Принятое постановление, которым выделено 6 млрд гривен, позволит решить две наши ключевые цели. Первая - это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Указывается, что также утвержден порядок использования выделенных Фонду соцстрахования средств.

Средства будут направлены на выплату:

пособия по безработице - 1,277 млрд гривен (повышение минимального размера пособия по безработице с 650 до 1 тыс. гривен; помощи уволенным по собственному желанию с 1-го дня регистрации; всем безработным с 1-го дня регистрации);

помощи по частичной безработице - 4,723 млрд гривен (выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время).

Как сообщали Українські Новини, для того, чтобы встать на учет, достаточно отправить через интернет пакет бумаг в выбранное отделение.

Также в приложении "Дія" появилась услуга оформления выплат по безработице.