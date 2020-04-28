подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Кабмин выделил 6 млрд гривен на финансирование пособий по безработице. Куда направят средства
28 апреля 2020, вторник, 06:20 453
Кабмин 2020-04-28T07:30:04+03:00
Українські Новини
Кабмин выделил 6 млрд гривен на финансирование пособий по безработице. Куда направят средства

Кабмин выделил 6 млрд гривен на финансирование пособий по безработице. Куда направят средства

Елена Новикова
Карантин, Минэкономики, Пособие, Пособие по безработице, Игорь Петрашко, карантин в Украине
Пособие по безработице
Пособие по безработице

Кабинет Министров выделил 6 млрд гривен на финансирование пособий по безработице, которое на период карантина увеличили до 1 000 гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українські Новини.

Отмечается, что на внеочередном заседании правительства было принято постановление "О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы".

"Принятое постановление, которым выделено 6 млрд гривен, позволит решить две наши ключевые цели. Первая - это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Указывается, что также утвержден порядок использования выделенных Фонду соцстрахования средств.

Средства будут направлены на выплату:

  • пособия по безработице - 1,277 млрд гривен (повышение минимального размера пособия по безработице с 650 до 1 тыс. гривен; помощи уволенным по собственному желанию с 1-го дня регистрации; всем безработным с 1-го дня регистрации);
  • помощи по частичной безработице - 4,723 млрд гривен (выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время).

Как сообщали Українські Новини, для того, чтобы встать на учет, достаточно отправить через интернет пакет бумаг в выбранное отделение.

Также в приложении "Дія" появилась услуга оформления выплат по безработице.

Больше новостей о: Карантин Минэкономики Пособие Пособие по безработице Игорь Петрашко карантин в Украине

Минэкономики снизило прогноз урожая зерна в 2020...
Киев намерен выплатить материальную помощь чернобы...
На время карантина установлено пособие по частично...
Продуктовые рынки начнут открываться уже на этой н...
В Петропавловской Борщаговке — вспышка коронавируса в общежитии для иностранцев
Продуктовые рынки начнут открываться уже на этой неделе, - Минэкономики
Новости
Как проведут ВНО в условиях пандемии коронавируса: в аудиториях и вопросами за весь год 07:45
Власти хотят срочно открыть рынки, пока фермеры их не вынесли из кресел 07:30 Новости дня
Школьники. Фото: poliksal.uа
МОН опубликовало расписание школы онлайн на 28 апреля 07:25 Инфографика
Министр экономики Петрашко в марте заработал в два раза меньше своего госсекретаря 07:17 Документ
Власти Пакистана одобрили пакет экономической помощи для 3,5 млн малых предприятий в условиях коронавируса 07:07
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Сегодня отмечают 34-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС 09:00
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент 19:18
больше новостей
Нацбанк упростил валютный надзор: сумму операций со 150 тыс. повысили до 400 тыс. гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok