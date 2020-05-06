Першого заступника голови КМДА Поворозника не викликали на допит

Правоохоронні органи не викликали першого заступника голови Київської держадміністрації Миколи Поворозника на допит.

Про це Українським Новинам повідомила його прес-служба.

"Миколи Юрійовича не викликали на допит", - сказали у відомстві.

Також у прес-службі повідомили, що не знають, чи був перенесений допит, повістку на який раніше оприлюднив Поворозник.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко усунув першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника від виконання посадових обов'язків на час слідства.

СБУ і поліція вилучили низку документів при обшуку першого заступника Кличко.

Тим часом перший заступник голови КМДА Микола Поворозник не відсторонений від посади. КМДА чекає визначення слідчого судді з того, що відбувалося 14 квітня в кабінеті Поворозника, для прийняття подальших рішень.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро розслідувати можливу причетність першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника до вимагання хабара.