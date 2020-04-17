Сегодня полиция допросит Поворозника

Национальная полиция в пятницу допросит первого заместителя главы Киевской госадминистрации Николая Поворозника, который отрицает вымогательство взятки.

Об этом говорится в копии повестки вызова на допрос Поворозника, передают Українськi Новини.

Допрос состоится в Главном следственном управлении Нацполиции в 14:00.

Поворозник вызван на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования дел о взяточничестве.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ и полиция изъяли ряд документов при обыске первого зама Кличко.

Тем временем первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник не отстранен от должности. КГГА ждет определение следственного судьи по тому, что происходило 14 апреля в кабинете Поворозника, для принятия дальнейших решений.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро расследовать возможную причастность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника к вымогательству взятки.