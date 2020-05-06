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  • У Литві через коронавірус продовжили карантин до кінця весни
06 травня 2020, середа, 16:15 8
Світ 2020-05-06T17:30:02+03:00
Українські Новини
У Литві через коронавірус продовжили карантин до кінця весни

У Литві через коронавірус продовжили карантин до кінця весни

Елизавета Кесельман
Литва, Продовження карантину, боротьба з коронавірусом, коронавірус в Литві
Прапор Литви.Фото: UBR.ua
Прапор Литви.Фото: UBR.ua

Влада Японії раніше продовжили карантин до кінця травня. Таке ж рішення прийняв уряд Литви. У зв'язку з епідемією коронавіруса, карантин продовжено до 31 травня. Про це передає видання Delfi.

Відзначається, що незважаючи на таке рішення, уряд вирішив пом'якшити карантинні заходи.

Так, будуть дозволені групові тренування до шести осіб, проведення заходів на відкритому повітрі до 30 чоловік.

"Ситуація з поширенням інфекції знаходиться під контролем, однак, на нашу думку, поспішати зі скасуванням карантинних вимог не варто. Пропонуємо продовжити цей режим до 31 травня", - заявив міністр охорони здоров'я Аурелиюс Верига.

Вперше уряд передбачив продовження відразу на три тижні. Раніше уряд кілька разів продовжував карантинний режим на два тижні.

Як повідомляли "Українські Новини", у Словаччині з сьогоднішнього дня відновлюють роботу магазини, ТРЦ і ресторани.

Крім того, Латвія, Естонія і Литва відкривають внутрішні кордони з 15 травня.

Тим часом, влада Великобританії заявила, що планують вихід з карантину в три етапи.

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