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06 мая 2020, среда, 15:45 334
Мир 2020-05-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
В Словакии с сегодняшнего дня возобновляют работу магазины, ТРЦ и рестораны

В Словакии с сегодняшнего дня возобновляют работу магазины, ТРЦ и рестораны

Елизавета Кесельман
Словакия, ослабление карантина, Карантин в Словакии
Флаг Словакии. Фото: travelask.ru
Флаг Словакии. Фото: travelask.ru

Словакия начала первые карантинные ослабления в середине апреля. Тем временем, начиная с сегодняшнего дня, 6 мая, полноценную работу возобновляют магазины, гостиницы, храмы и рестораны. Об этом передает Aktuality.

"Со среды большая часть Словакии возвращается к состоянию, которое было перед вспышкой пандемии, однако продолжают действовать требования гигиены и социального дистанцирования", - говорится в сообщении.

Как передает ведомство, несмотря на открытие практически всех ТРЦ и заведений, ограничения и правила пребывания в социуме все еще остаются в силе. Так, в ресторанах необходимо соблюдать требования социального дистанцирования и не сидеть более чем по двое за столиком. В то же время, это требование не распространяется на семьи с детьми. В гостиницах разрешается поселение только в номерах с собственной ванной комнатой, а питание возможно только в номере.

В крупных торговых центрах на данном этапе открыты будут только продуктовые супермаркеты, аптеки и газетные киоски.

Также будут открыты природные лечебные источники и спа-салоны по рекомендации врача, спортивные площадки для бесконтактных видов спорта, объекты социального обслуживания, объекты социальной защиты детей и социальной опеки и специальные образовательные учреждения, зоопарки и ботанические сады, туристические объекты под открытым небом, музеи, галереи, библиотеки и выставочные залы, а также церкви.

Количество людей, которые могут одновременно посещать общественные заведения, такие как церкви и музеи, будет ограничено.

Как сообщали Українські Новини, Латвия, Эстония и Литва открывают внутренние границы с 15 мая.

Кроме того, Франция намерена продлить чрезвычайное положение до 10 июля. 

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