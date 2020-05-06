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06 мая 2020, среда, 13:55 45
Мир 2020-05-06T14:15:02+03:00
Українські Новини
Британия будет выходить из карантина в три этапа

Британия будет выходить из карантина в три этапа

Елизавета Кесельман
Великобритания, ослабление карантина, Выход из карантина, Карантин в Великобритании
Великобритания.Фото: pixabay
Великобритания.Фото: pixabay

Правительсство Великобритании разработало трехэтапный план выхода государства из режима самоизоляции. Если ранее, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что ослаблять карантин в стране слишком рано, то на данный момент правительство пересмотрит карантинные ограничения до 7 мая. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что на первом этапе ослабления карантина откроют небольшие магазины и рабочие места на открытом пространстве.

На втором этапе откроются большие торговые центры. Также будут возобновлять свою деятельность пабы, рестораны, отели и развлекательные центры, но одними из последних в этом списке.

Как отмечается, премьер-министр Британии Борис Джонсон обеспокоен за возможную вторую волну роста смертельных случаев вызванных пандемией коронавируса.

От начала пандемии в Британии зарегистрировано более 29 400 летальных случаев, что является наибольшим числом в Европе.

Как сообщали Українські Новини, Франция намерена продлить режим чрезвычайного положения до 10 июля.

Кроме того, в Ухане впервые с начала пандемии коронавируса открыли школы для выпускников старших классов.

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