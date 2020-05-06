Через доставку українці найчастіше стали замовляти яйця, а з алкоголю - пиво і вино

Про це йдеться в повідомленні Glovo, передають Українські Новини.

"Відбився карантин і на зміни в попиті - кількість замовлень в "баблах" "Супермаркети" зросла на 40%, а в "Аптеки" - на 35%. Середній чек в цих категоріях також зріс - на 25%. В замовленнях українців серед найбільш популярних товарів із супермаркетів - яйця, негазована вода, овочі, яблука і банани, в топі алкогольних напоїв - пиво і вино", - йдеться в ньому.

Також під час карантину кількість користувачів, які вперше зробили замовлення через додаток Glovo, збільшилася в 2 рази.

Крім того, за цей період збільшилася кількість безготівкових розрахунків до 55% у загальній частці розрахунків за замовлення.

Як повідомляли Українські Новини, Uber припиняє доставку їжі UberEats в Україні з літа. В лютому 2019 року міжнародний сервіс пасажирських автоперевезень Über запустив сервіс доставки їжі UberEats в Україні. На даний момент сервіс доступний в Києві, Одесі, Харкові, Львові, Днипре, а з квітня також заробив у Вінниці.

Раніше Bolt і Uber вирішили безкоштовно возити лікарів на роботу в Києві.